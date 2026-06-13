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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Frattesi, ecco l’offerta che sta preparando il Nottingham. La valutazione dell’Inter
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Sky – Frattesi, ecco l’offerta che sta preparando il Nottingham. La valutazione dell’Inter
Tra i giocatori che potrebbero salutare l'Inter in estate c'è Davide Frattesi, da tempo nel mirino di un club di Premier League
Tra i giocatori che potrebbero salutare l'Inter in estate c'è Davide Frattesi, da tempo nel mirino di un club di Premier League, come spiega Sky Sport:
25 mln + bonus offerta che Nottingham sta preparando. Inter fa valutazione di 30 mln, questa dovrebbe essere la finestra di mercato che vedrà il saluto di Frattesi. Sono i soldi che permetteranno all'Inter di fare mercato. Inter dovrà fare una cessione importante.
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