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Sky – Frattesi, ecco l’offerta che sta preparando il Nottingham. La valutazione dell’Inter

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Tra i giocatori che potrebbero salutare l'Inter in estate c'è Davide Frattesi, da tempo nel mirino di un club di Premier League
Andrea Della Sala Redattore 

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Tra i giocatori che potrebbero salutare l'Inter in estate c'è Davide Frattesi, da tempo nel mirino di un club di Premier League, come spiega Sky Sport:

Sky – Frattesi, ecco l’offerta che sta preparando il Nottingham. La valutazione dell’Inter- immagine 2
Getty Images

25 mln + bonus offerta che Nottingham sta preparando. Inter fa valutazione di 30 mln, questa dovrebbe essere la finestra di mercato che vedrà il saluto di Frattesi. Sono i soldi che permetteranno all'Inter di fare mercato. Inter dovrà fare una cessione importante. 

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