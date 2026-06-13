Si sta giocando ora la sfida tra le leggende di Inter e Real. Occasione per un contatto tra le due dirigenze per parlare di possibili trattative

Si sta giocando ora la sfida tra le leggende di Inter e Real Madrid a Madrid. Occasione per un contatto tra le due dirigenze per parlare di possibili trattative di mercato.

Come scrive Repubblica, "Lo scopo del viaggio di Beppe Marotta a Madrid è anzitutto istituzionale: serve a celebrare i buoni rapporti con Florentino Perez, fresco di rielezione come presidente dei blancos. Le Legends di Inter e del Real Madrid si sfidano in un’amichevole al Bernabeu. Ma potrebbe essere anche l’occasione per parlare di mercato, in un’estate che si è aperta con il trasferimento di Denzel Dumfries dalla Pinetina a Valdebebas".