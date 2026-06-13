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Repubblica – Inter, Marotta a Madrid. Contatti con Perez: “Sono cinque i nomi sul tavolo”
Si sta giocando ora la sfida tra le leggende di Inter e Real Madrid a Madrid. Occasione per un contatto tra le due dirigenze per parlare di possibili trattative di mercato.
Come scrive Repubblica, "Lo scopo del viaggio di Beppe Marotta a Madrid è anzitutto istituzionale: serve a celebrare i buoni rapporti con Florentino Perez, fresco di rielezione come presidente dei blancos. Le Legends di Inter e del Real Madrid si sfidano in un’amichevole al Bernabeu. Ma potrebbe essere anche l’occasione per parlare di mercato, in un’estate che si è aperta con il trasferimento di Denzel Dumfries dalla Pinetina a Valdebebas".
Il tesseramento dell’olandese da parte del Real Madrid, con il pagamento all’Inter di 20 milioni di clausola, potrebbe non essere l’unico affare fra le due società. Tra i nomi più interessanti per i nerazzurri non figura Nico Paz, sogno dei tifosi interisti, ma molto probabilmente irraggiungibile. Il giovane argentino sembra destinato a restare sotto osservazione di Mourinho, tornato in panchina a Madrid, oppure a vivere un’altra stagione in prestito al Como.
"Se Paz dovesse convincere lo Special One, e a Madrid dovesse arrivare Bernardo Silva, è possibile che a quel punto il Real Madrid possa valutare di cedere – a titolo definitivo o in prestito – almeno uno dei tanti giocatori che possono essere schierati come trequartisti o mezzali offensive: da Brahim Diaz, che a Milano ha già giocato in maglia rossonera, a Rodrygo. Da Arda Güler a Endrick, fino al talento Mastantuono", chiude il quotidiano.
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