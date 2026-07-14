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Mediaset – Inter, Spence in rialzo: c’è un altro nome seguito. Test Pavard, due ingressi dietro

Mediaset – Inter, Spence in rialzo: c’è un altro nome seguito. Test Pavard, due ingressi dietro - immagine 1
Tramontata l'ipotesi Khalaili, dopo che l'israeliano non ha passato le visite del Coni, l'Inter cerca un esterno destro
Andrea Della Sala Redattore 

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Tramontata l'ipotesi Khalaili, dopo che l'israeliano non ha passato le visite del Coni, l'Inter cerca un esterno destro per la formazione di Chivu:

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Getty Images

Come spiega Sportmediaset, "Ci sono dei nomi per la fascia destra: Molina giocatore che piace a un anno dalla scadenza. Spence quotazione in rialzo, valutazione alta come Doué. Cerca un esterno di spinta oltre alla suggestione Diouf. Pavard sarà testato per capire se può far parte del gruppo Inter che cerca due difensori". 

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