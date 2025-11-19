Il futuro di Karim Adeyemi potrebbe essere lontano dal Dortmund e dalla Germania lanciano un'indiscrezione a sorpresa: l'Inter sarebbe interessata al Nazionale tedesco.
calciomercato
Bild – Inter su Adeyemi, già c’è stato un contatto con Mendes! La situazione
"Ci sono sempre più segnali che il nazionale tedesco non veda più un futuro a lungo termine al Borussia Dortmund. Fonti vicine ad Adeyemi suggeriscono che sia attualmente molto lontano dal prolungare il suo contratto e che preferirebbe andarsene in estate", si legge sul quotidiano tedesco Bild.
Il Dortmund, però, ha fatto capire che non abbia ancora ricevuto una comunicazione ufficiale da parte del calciatore in merito alla volontà di andare via.
Tuttavia - riporta Bild - i segnali di un malumore sono piuttosto evidenti e già la scorsa settimana è emerso che il Manchester United è stato in trattativa con Jorge Mendes, agente di Adeyemi, per discutere del futuro. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco, però, c'è anche l'Inter che ha avuto contatti diretti con Mendes per Adeyemi. "Il club italiano sta monitorando attentamente la situazione e valutando possibili scenari per la sessione estiva di calciomercato", si legge sulla Bild.
Il contratto di Adeyemi con il Dortmund scade nel 2027 e, stando alle ultime indiscrezioni, il calciatore potrebbe rinnovare solo in caso di una clausola rescissoria di minimo 80 mln di euro.
