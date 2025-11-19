"Ci sono sempre più segnali che il nazionale tedesco non veda più un futuro a lungo termine al Borussia Dortmund. Fonti vicine ad Adeyemi suggeriscono che sia attualmente molto lontano dal prolungare il suo contratto e che preferirebbe andarsene in estate", si legge sul quotidiano tedesco Bild.

Tuttavia - riporta Bild - i segnali di un malumore sono piuttosto evidenti e già la scorsa settimana è emerso che il Manchester United è stato in trattativa con Jorge Mendes, agente di Adeyemi, per discutere del futuro. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco, però, c'è anche l'Inter che ha avuto contatti diretti con Mendes per Adeyemi. "Il club italiano sta monitorando attentamente la situazione e valutando possibili scenari per la sessione estiva di calciomercato", si legge sulla Bild.