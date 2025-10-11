FC Inter 1908
Mercato, a giugno sarà rivoluzione: ecco i 4 giocatori che lasceranno l’Inter

Orazio Accomando ha fatto i nomi dei giocatori che non vestiranno più la maglia dell'Inter nella prossima stagione
Marco Astori
Marco Astori 

La prossima estate in casa Inter dovranno essere prese scelte importanti, soprattutto su alcuni pilastri della rosa. Sono infatti diversi i calciatori in scadenza a giugno 2026 che possono davvero salutare definitivamente.

Lo ha raccontato Orazio Accomando, giornalista esperto di mercato, al podcast "Tutti in the Box", facendo i nomi dei giocatori che non vestiranno più la maglia dell'Inter nella prossima stagione.

"Due andranno via, Acerbi e De Vrij in scadenza. Mkhitaryan per me lascerà il calcio o si concederà un'altra avventura, ma sarà l'altro ad andare. Sommer andrà via. Questi quattro andranno via sicuro. E' un po' presto, magari Zielinski potrebbe andare: ma sono quei quattro"

