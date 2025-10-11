Lo ha raccontato Orazio Accomando, giornalista esperto di mercato, al podcast "Tutti in the Box", facendo i nomi dei giocatori che non vestiranno più la maglia dell'Inter nella prossima stagione.

"Due andranno via, Acerbi e De Vrij in scadenza. Mkhitaryan per me lascerà il calcio o si concederà un'altra avventura, ma sarà l'altro ad andare. Sommer andrà via. Questi quattro andranno via sicuro. E' un po' presto, magari Zielinski potrebbe andare: ma sono quei quattro"