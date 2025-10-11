La prossima estate in casa Inter dovranno essere prese scelte importanti, soprattutto su alcuni pilastri della rosa. Sono infatti diversi i calciatori in scadenza a giugno 2026 che possono davvero salutare definitivamente.
Orazio Accomando ha fatto i nomi dei giocatori che non vestiranno più la maglia dell'Inter nella prossima stagione
Lo ha raccontato Orazio Accomando, giornalista esperto di mercato, al podcast "Tutti in the Box", facendo i nomi dei giocatori che non vestiranno più la maglia dell'Inter nella prossima stagione.
"Due andranno via, Acerbi e De Vrij in scadenza. Mkhitaryan per me lascerà il calcio o si concederà un'altra avventura, ma sarà l'altro ad andare. Sommer andrà via. Questi quattro andranno via sicuro. E' un po' presto, magari Zielinski potrebbe andare: ma sono quei quattro"
