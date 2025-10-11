Arrivano conferme importanti in merito ad un possibile addio di Yann Bisseck all'Inter a gennaio: ecco le ultimissime

Marco Astori Redattore 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 00:13)

Arrivano conferme importanti in merito ad un possibile addio di Yann Bisseck all'Inter a gennaio. Il centrale tedesco sta trovando poco spazio dopo l'arrivo in nerazzurro di Manuel Akanji e starebbe seriamente valutando di lasciare Milano anche per non perdersi il Mondiale del 2026.

Secondo quanto riporta la Bild, infatti, il difensore classe 2000 ha aperto alla possibilità di partire a gennaio dopo essere rimasto in estate: all'Inter, i dirigenti sono a conoscenza della situazione di Bisseck e si dice che siano aperti alla possibilità di una sua partenza. Il suo prezzo, che in estate si aggirava intorno ai 40 milioni, ora è però inevitabilmente crollato: l'Inter sarebbe disposta a cederlo per 20-25 milioni di euro.

Ci sono diversi club interessati, sia dalla Bundesliga che dall'estero. Il Crystal Palace, ad esempio, si dice sia molto interessato a Bisseck. La Premier League ha un grande fascino per Bisseck: lì potrebbe succedere a Marc Guehi (25), il cui contratto è in scadenza e che è corteggiato da numerosi top club come FC Bayern, Real Madrid e Liverpool.