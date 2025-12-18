Giovanni Mussa, allenatore, ha parlato a TMW Radio anche dello scambio Frattesi -Thuram tra Inter e Juve:

"Per l'Inter potrebbe interessante, meno per la Juventus. I bianconeri infatti hanno già un giocatore come McKennie, che ha delle caratteristiche simili. Per quanto i riguarda i valori, di Thuram e Frattesi non abbiamo ancora visto il loro vero potenziale. Nel complesso comunque non so quanto sposterebbe gli equilibri".

Fullkrug-Milan

"Il Milan è una squadra speculativa e continuerà ad ottenere più punti con le squadre forti che con le deboli proprio per un motivo tattico. Di certo a livello di caratteristiche un ariete manca, anche se questo è un giocatore con i titolari non giocherebbe mai. Inoltre nelle ultime due stagioni ha saltato qualcosa come quaranta partite. È vero che parliamo di un'alternativa, ma poi quando serve deve essere integro".