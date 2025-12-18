FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mussa: “Scambio Frattesi-Thuram? Non so quanto possa spostare gli equilibri. L’Inter…”

calciomercato

Mussa: “Scambio Frattesi-Thuram? Non so quanto possa spostare gli equilibri. L’Inter…”

Mussa: “Scambio Frattesi-Thuram? Non so quanto possa spostare gli equilibri. L’Inter…” - immagine 1
"Per l'Inter potrebbe interessante, meno per la Juventus", dice Mussa sul possibile scambio Frattesi-Khephren Thuram
Matteo Pifferi Redattore 

Giovanni Mussa, allenatore, ha parlato a TMW Radio anche dello scambio Frattesi-Thuram tra Inter e Juve:

Mussa: “Scambio Frattesi-Thuram? Non so quanto possa spostare gli equilibri. L’Inter…”- immagine 2
Getty Images

"Per l'Inter potrebbe interessante, meno per la Juventus. I bianconeri infatti hanno già un giocatore come McKennie, che ha delle caratteristiche simili. Per quanto i riguarda i valori, di Thuram e Frattesi non abbiamo ancora visto il loro vero potenziale. Nel complesso comunque non so quanto sposterebbe gli equilibri".

Mussa: “Scambio Frattesi-Thuram? Non so quanto possa spostare gli equilibri. L’Inter…”- immagine 3
Getty Images

Fullkrug-Milan

—  

"Il Milan è una squadra speculativa e continuerà ad ottenere più punti con le squadre forti che con le deboli proprio per un motivo tattico. Di certo a livello di caratteristiche un ariete manca, anche se questo è un giocatore con i titolari non giocherebbe mai. Inoltre nelle ultime due stagioni ha saltato qualcosa come quaranta partite. È vero che parliamo di un'alternativa, ma poi quando serve deve essere integro".

Leggi anche
Moretto: “Inter, previsti nuovi dialoghi per il rinnovo di Carlos Augusto: le...
Inter, nome nuovo per sostituire Dumfries! “Questa ora è più di un’idea”

© RIPRODUZIONE RISERVATA