Se Yann Bisseck dovesse imporsi nel ruolo di difensore centrale, ne dovrebbe arrivare solo uno dal mercato

Marco Astori Redattore 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 09:46)

La difesa è uno dei reparti più attenzionati in casa Inter in ottica futuro: a fine stagione è probabile l'addio di Acerbi e De Vrij, ma se Yann Bisseck dovesse imporsi nel ruolo di difensore centrale, ne dovrebbe arrivare solo uno dal mercato.

Si legge su Tuttosport: "Se Bisseck dovesse scalare le posizioni e ritrovare con maggiore persistenza una maglia da titolare, anche da centrale - per altro nelle scorse settimane in Germania aveva ipotizzato una sua richiesta di cessione per trovare maggiore spazio da gennaio in chiave nazionale e Mondiale -, l'Inter avrebbe già risolto metà del lavoro per l'estate 2026, quando dovrà inevitabilmente inserire un nuovo difensore nel reparto, in virtù dei probabili addii di Acerbi e De Vrij (e magari pure Darmian).

Il sogno, come raccontato su "Tuttosport" del 14 ottobre, è Guehi del Crystal Palace e della nazionale inglese, in scadenza di contratto a giugno, ma la concorrenza - Liverpool su tutti - è altissima. Con Akanji, Bisseck promosso titolare e Bastoni, l'Inter potrebbe anche ragionare su un investimento diverso, in prospettiva come il 21enne Joel Ordonez del Club Bruges, da inserire gradualmente nell'undici di base; o un giocatore come Oumar Solet dell'Udinese (classe 2000), utile in tutti e tre i ruoli della difesa".