Marco Astori Redattore 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 09:31)

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Nico Paz e delle recenti voci che lo hanno accostato all'Inter: "Tante domande su questa presunta offerta dell'Inter per Nico Paz: a me oggi non risulta che ci sia un discorso in piedi e concreto di offerte per lui.

Chi non apprezza Paz sarebbe un folle, ma andare a trattare per lui era difficile un anno fa, figuratevi oggi. Il discorso Paz-Inter è stato concreto, ma andiamo ad un anno fa, novembre-dicembre 2024, quando cominciava a far intravedere il suo talento: lì l'Inter ci ha pensato seriamente di imbastire un'operazione, ha parlato con chi è vicino al ragazzo, ha lavorato all'operazione Nico Paz. Ma si parla di un anno fa: dopo che lui esplode, l'Inter è stata tagliata fuori: il Como non ascolta più quei 30-35 milioni, Paz diventa irraggiungibile.

Il Como rifiuta 50 milioni più 22 di bonus in estate, anche perché il Real Madrid vuole riportarlo a casa: c'è una clausola di recompra da 10 milioni che da quanto credo non penso che verrà attivata dopo che ne ha fatti perdere tanti al Como, sarebbe una mancanza di rispetto che non mi aspetto. Credo che i due club si siederanno e troveranno un accordo per Nico Paz, un gentlemen agreement".