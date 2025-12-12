A margine dell'assemblea di Lega, Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha parlato così del momento dei neroverdi: "Al di là della retrocessione, negli anni di Serie A abbiamo sempre portato avanti questo progetto, che continua grazie alla proprietà. Grosso non lo scopriamo in questa stagione: se abbiamo fatto una scelta con lui, è perché sappiamo il suo valore.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Carnevali: “Inter su Muharemovic? Sentiamo dire che c’è interesse ma al momento…”
calciomercato
Carnevali: “Inter su Muharemovic? Sentiamo dire che c’è interesse ma al momento…”
A margine dell'assemblea di Lega, Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha parlato così del momento dei neroverdi
Inter su Muharemovic? Noi non abbiamo parlato con altri club, sentiamo dire che c'è interesse: sappiamo solo che ha grandi qualità e giocatori in quel ruolo non ce ne sono tanti così. Al momento non c'è alcuna trattativa con altri club. Noi puntiamo sui giovani, è la nostra caratteristica: abbiamo ragazzi molto interessanti.
Berardi sta recuperando, ci manca tanto sia in campo che nel gruppo: è un campione. Milan? Giochiamo contro una grande, Allegri è tra i migliori in assoluto: tornare a San Siro è un onore, siamo contenti e fiduciosi di fare la nostra parte".
© RIPRODUZIONE RISERVATA