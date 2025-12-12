A margine dell'assemblea di Lega, Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha parlato così del momento dei neroverdi

Marco Astori Redattore 12 dicembre - 14:55

A margine dell'assemblea di Lega, Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha parlato così del momento dei neroverdi: "Al di là della retrocessione, negli anni di Serie A abbiamo sempre portato avanti questo progetto, che continua grazie alla proprietà. Grosso non lo scopriamo in questa stagione: se abbiamo fatto una scelta con lui, è perché sappiamo il suo valore.

Inter su Muharemovic? Noi non abbiamo parlato con altri club, sentiamo dire che c'è interesse: sappiamo solo che ha grandi qualità e giocatori in quel ruolo non ce ne sono tanti così. Al momento non c'è alcuna trattativa con altri club. Noi puntiamo sui giovani, è la nostra caratteristica: abbiamo ragazzi molto interessanti.

Berardi sta recuperando, ci manca tanto sia in campo che nel gruppo: è un campione. Milan? Giochiamo contro una grande, Allegri è tra i migliori in assoluto: tornare a San Siro è un onore, siamo contenti e fiduciosi di fare la nostra parte".