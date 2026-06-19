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Mercato, Chivu apprezza molto Pisilli: e può scalare posizioni per l’Inter se non arrivasse…
Il centrocampo dell'Inter può subire importanti variazioni in vista della prossima stagione: Aleksandar Stankovic è stato controriscattato dal Bruges e in uscita c'è invece Davide Frattesi. Il primo nome in entrata è sempre quello di Curtis Jones, ma nelle ultime ore ne è spuntato uno tutto nuovo.
"Il Nottingham è fortemente interessato a Frattesi che aspetta di capire se si smuoverà qualcosa in Serie A - spiega La Gazzetta dello Sport -, mentre Barella, Calhanoglu, Sucic e Zielinski vengono considerati intoccabili. C’è poi un altro nome, in entrata, valutato dall’Inter nelle ultime ore che potrebbe scalare la classifica dei preferiti nel caso in cui i problemi per Jones dovessero persistere.
È quello di Niccolò Pisilli della Roma, classe 2004, prezioso jolly apprezzato da Chivu che potrebbe arrivare considerando pure le difficoltà della Roma in tema Fair Play Finanziario. Difficile, anche perché Gasperini l’ha rigenerato nella seconda parte di stagione, ma tutt’altro che impossibile. Così l’Inter-nazionale costruisce una squadra che dopo Palestra (e magari pure Pisilli) è sempre più azzurra".
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