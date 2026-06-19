Niccolò Pisilli è molto apprezzato da Chivu e potrebbe arrivare considerando pure le difficoltà della Roma in tema Fair Play Finanziario

Il centrocampo dell'Inter può subire importanti variazioni in vista della prossima stagione: Aleksandar Stankovic è stato controriscattato dal Bruges e in uscita c'è invece Davide Frattesi. Il primo nome in entrata è sempre quello di Curtis Jones, ma nelle ultime ore ne è spuntato uno tutto nuovo.