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Sky – Palestra, manca ancora un ultimo step per chiudere: l’Atalanta chiede all’Inter di…

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La sensazione è che dopo l'incontro molto importante di ieri Inter e Atalanta lavorino sul dettaglio di un'offerta presentata dai nerazzurri
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Sono ore decisive per Marco Palestra all'Inter: la sensazione è che dopo l'incontro molto importante di ieri Inter e Atalanta lavorino sul dettaglio di un'offerta presentata dai nerazzurri.

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Secondo Sky Sport, non si è ancora arrivati ai fatidici 50 milioni, siamo a 45 con i bonus che arrivano a sfiorare i 50. L'Atalanta chiede un piccolo sforzo in più e a continuare a lavorare sulla formula dei bonus: fissare bonus facilmente raggiungibili e alcuni più difficili. Questo è l'ultimo step da fare per poi chiudere l'operazione.

Inter Palestra

Il giocatore ha messo la sua volontà sul piatto, dicendo di preferire la permanenza in Italia: interessi da City e Chelsea sono arrivati ma la sua intenzione è stata sposata dall'Atalanta e ha fatto la differenza. Per De Vrij, invece, il Panathinaikos è un'opzione: l'Inter vorrebbe continuare con lui per un anno a cifre più basse. Ma i greci hanno offerto due anni a tre milioni: si potrebbe chiudere non in tempi brevissimi ma lui è affascinato".

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