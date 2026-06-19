Sono ore decisive per Marco Palestra all'Inter: la sensazione è che dopo l'incontro molto importante di ieri Inter e Atalanta lavorino sul dettaglio di un'offerta presentata dai nerazzurri.

Secondo Sky Sport, non si è ancora arrivati ai fatidici 50 milioni, siamo a 45 con i bonus che arrivano a sfiorare i 50. L'Atalanta chiede un piccolo sforzo in più e a continuare a lavorare sulla formula dei bonus: fissare bonus facilmente raggiungibili e alcuni più difficili. Questo è l'ultimo step da fare per poi chiudere l'operazione .

Il giocatore ha messo la sua volontà sul piatto, dicendo di preferire la permanenza in Italia: interessi da City e Chelsea sono arrivati ma la sua intenzione è stata sposata dall'Atalanta e ha fatto la differenza. Per De Vrij, invece, il Panathinaikos è un'opzione: l'Inter vorrebbe continuare con lui per un anno a cifre più basse. Ma i greci hanno offerto due anni a tre milioni: si potrebbe chiudere non in tempi brevissimi ma lui è affascinato".