Pedullà: “Nico Paz? -11: ecco perché. E le strade possibili sono tre”

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Nico Paz

Matteo Pifferi Redattore 19 giugno 2026 (modifica il 19 giugno 2026 | 18:46)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Nico Paz: "Nico Paz -11, perché? Entro il 30 giugno il Real Madrid vuole trovare una soluzione, il Como ha incassato una soluzione. Era troppo banale dire che Nico Paz dava la priorità al Como, dicevano che il Real avesse aperto ma in realtà il Real non aveva ancora aperto, ci stava pensando.

Dopo gli acquisti fatti e le riflessioni di Mourinho, con la necessità di non svilire e svalutare un capitale, hanno aperto alla cessione. Ci sono tre strade: trovarsi così l'estate prossima con la recompra per il Real ma il Real non vorrebbe, oppure il Real lo acquista quest'anno e lo dà in prestito oppure lo acquista il Como e il Real mantiene un controllo con la recompra o con un controriscatto.

-11 perché penso entro il 30 giugno è fondamentale e importante andare a dama per trovare una soluzione. Il Como è allertato, è sul pezzo, vuole ripartire da Paz e per Paz sarebbe la cosa migliore per onorare la Champions, si è ambientato bene e può essere ancora protagonista"