Mercato, clamoroso retroscena: Inter stava per proporre il rinnovo di un altro anno a… - immagine 1
Fino a qualche mese fa, in viale della Liberazione sembravano orientati a proporre ancora un anno di contratto: l'idea però sembra sfumata
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Tra i cinque giocatori in scadenza con l'Inter a fine stagione c'è anche Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno è però ancora dentro al progetto nerazzurro e Calciomercato.com ha raccontato un clamoroso retroscena.

"A differenza di tutti gli altri, l’armeno è l’unico che continua a essere importante allo stesso modo anche per Chivu, così come lo era stato per Inzaghi. Certo, ha giocato un ruolo chiave l’infortunio di Calhanoglu e lo spostamento di Zielinski in cabina di regia, ma di fatto l’ex Roma e United continua a essere importante anche nelle rotazioni.

Fino a qualche mese fa, in viale della Liberazione sembravano orientati a proporgli ancora un anno di contratto, ma quell’idea sembra perdere peso e sostanza nel tempo, settimana dopo settimana".

