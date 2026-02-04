Intervenuto durante il podcast "La Tripletta" de La Gazzetta dello Sport, Filippo Conticello, giornalista, ha commentato così il mercato dell'Inter: "Un mercato assurdo quello dell'Inter, perché ha trattato tantissimi giocatori, tutti a un passo, arrivi zero.
Quanto è stata vicina l'Inter a Diaby? Molto, molto: il giocatore spingeva, era tutto fatto lato giocatore, ma ad un certo punto la formula proposta, che era un prestito prima con diritto che poi diventava obbligo dopo un determinato numero di presenze, non convinceva i sauditi, che non hanno dato l'ok.
Ma prima di lui ci sono stati Cancelo, Perisic e Jones: qualora fosse arrivato Jones, Frattesi sarebbe andato al Nottingham. La rosa dell'Inter poteva cambiare profondamente invece rimane esattamente la stessa".
