Chivu come sempre comunicherà la formazione ai giocatori un paio d’ore prima, ma è molto attento agli equilibri e alla rotazioni

Stasera in Coppa Italia può succedere un fatto clamoroso probabilmente mai avvenuto in casa Inter : è infatti possibile che Marcus Thuram , dopo la panchina iniziale a Cremona, possa sedersi di nuovo anche oggi contro il Torino. Lo spiega il Corriere della Sera: "La tentazione c’è. E rispetto a qualche mese fa sarebbe tutto fuorché un azzardo.

Nel quarto di finale in gara secca di Coppa Italia contro il Torino, Cristian Chivu potrebbe anche lanciare la «coppia giovane» Esposito-Bonny, mai titolare dall’inizio . Però Thuram, in panchina a Cremona, scalpita per giocare. Ed essere decisivo. Cosa che fin qui, conti alla mano, nonostante le 11 reti segnate tra campionato, Champions, Supercoppa e Coppa Italia (2 gol al Venezia agli ottavi) Marcus è stato solo una volta, alla prima in Europa sul campo dell’Ajax.

Chivu come sempre comunicherà la formazione ai giocatori un paio d’ore prima, ma è molto attento agli equilibri e alla rotazioni quasi scientifiche del suo attacco: non c’è dubbio che la partita più importante della settimana sia quella di campionato, domenica in casa del Sassuolo alle 18. E Thuram punta (anche) a quella, perché la concorrenza di Pio sta diventando una cosa seria".