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l club nerazzurro ha deciso di affondare con Stones nel momento in cui ha compreso che l’affare Romero si stava complicando oltre le previsioni.

Il mercato dell'Inter si è acceso con un lampo: ieri sera il club nerazzurro ha chiuso infatti pera parametro zero per rinforzare la difesa, quando sembrava puntare tutto sul. Ma l'argentino può arrivare comunque? La risposta la dà il Corriere dello Sport: "I

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Vero che le pretese del Tottenham - valutazione del cartellino: 50 milioni - erano note e l’Inter aveva comunque deciso di lavorare per abbassarle. Un ulteriore ostacolo, però, è subentrato nel momento in cui anche l’argentino e il suo entourage hanno presentato le rispettive richieste per ingaggio e commissioni. Ebbene, viale Liberazione non voleva andare oltre i 5 milioni all’anno. Solo che Romero è abituato decisamente meglio. Il suo stipendio al Tottenham arriva, infatti, a 6,5 milioni e, per di più, il contratto è in scadenza solo nel 2029. Insomma, la proposta dell’Inter, seppur su base quadriennale o quinquennale, non era sufficiente. Anche gli agenti hanno sparato alto.

E, come noto, si tratta di un “dettaglio” su cui Oaktree è piuttosto rigida. In ogni caso, la prospettiva era che i costi dell’affare lievitassero in maniera eccessiva. E l’Inter non voleva andare oltre certi limiti. Partita chiusa, quindi, con Romero? A logica sì, ma nel mercato non è il caso di escludere nulla. Tuttavia, perché lo scenario cambi, occorre che sia il giocatore sia gli Spurs abbassino sensibilmente l’asticella. In più, l’Inter dovrebbe anche trovare una sistemazione a Pavard, per cui, al momento, non ci sono vere offerte. Insomma, i giochi si potrebbero riaprire, ma non subito".