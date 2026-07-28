Il mercato dell'Inter si è acceso con un lampo: ieri sera il club nerazzurro ha chiuso infatti per John Stones a parametro zero per rinforzare la difesa
ESCLUSIVA FCINTER1908 / Inter, doppia novità sugli sponsor: manica e...addio Betsson
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiIl mercato dell'Inter si è acceso con un lampo: ieri sera il club nerazzurro ha chiuso infatti per John Stones a parametro zero per rinforzare la difesa, quando sembrava puntare tutto sul Cuti Romero. Ma l'argentino può arrivare comunque? La risposta la dà il Corriere dello Sport: "Il club nerazzurro ha deciso di affondare con Stones nel momento in cui ha compreso che l’affare Romero si stava complicando oltre le previsioni.
Vero che le pretese del Tottenham - valutazione del cartellino: 50 milioni - erano note e l’Inter aveva comunque deciso di lavorare per abbassarle. Un ulteriore ostacolo, però, è subentrato nel momento in cui anche l’argentino e il suo entourage hanno presentato le rispettive richieste per ingaggio e commissioni. Ebbene, viale Liberazione non voleva andare oltre i 5 milioni all’anno. Solo che Romero è abituato decisamente meglio. Il suo stipendio al Tottenham arriva, infatti, a 6,5 milioni e, per di più, il contratto è in scadenza solo nel 2029. Insomma, la proposta dell’Inter, seppur su base quadriennale o quinquennale, non era sufficiente. Anche gli agenti hanno sparato alto.
E, come noto, si tratta di un “dettaglio” su cui Oaktree è piuttosto rigida. In ogni caso, la prospettiva era che i costi dell’affare lievitassero in maniera eccessiva. E l’Inter non voleva andare oltre certi limiti. Partita chiusa, quindi, con Romero? A logica sì, ma nel mercato non è il caso di escludere nulla. Tuttavia, perché lo scenario cambi, occorre che sia il giocatore sia gli Spurs abbassino sensibilmente l’asticella. In più, l’Inter dovrebbe anche trovare una sistemazione a Pavard, per cui, al momento, non ci sono vere offerte. Insomma, i giochi si potrebbero riaprire, ma non subito".
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