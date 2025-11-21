E' il nome di Karim Adeyemi l'ultimo nome accostato all'Inter in sede di mercato: l'esterno tedesco classe 2002 con il suo agente Jorge Mendes sta sondando il mercato per capire i margini di un possibile addio al Borussia Dortmund.

Il suo contratto è infatti in scadenza nel 2027 e al momento la sua intenzione è quella di non rinnovare: ecco perché è alla ricerca di un nuovo club per il suo futuro.