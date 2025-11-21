FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Cds conferma: “Tutto vero, Adeyemi offerto all’Inter! Il club ha ascoltato e ha…”

calciomercato

Mercato, Cds conferma: “Tutto vero, Adeyemi offerto all’Inter! Il club ha ascoltato e ha…”

Mercato, Cds conferma: “Tutto vero, Adeyemi offerto all’Inter! Il club ha ascoltato e ha…” - immagine 1
Tra i club a cui è stato proposto l’attaccante tedesco, oltre al Manchester United, c’è anche l’Inter: la reazione del club
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

E' il nome di Karim Adeyemi l'ultimo nome accostato all'Inter in sede di mercato: l'esterno tedesco classe 2002 con il suo agente Jorge Mendes sta sondando il mercato per capire i margini di un possibile addio al Borussia Dortmund.

Mercato, Cds conferma: “Tutto vero, Adeyemi offerto all’Inter! Il club ha ascoltato e ha…”- immagine 2
Getty

Il suo contratto è infatti in scadenza nel 2027 e al momento la sua intenzione è quella di non rinnovare: ecco perché è alla ricerca di un nuovo club per il suo futuro.

Mercato, Cds conferma: “Tutto vero, Adeyemi offerto all’Inter! Il club ha ascoltato e ha…”- immagine 3
Getty Images

Lo conferma anche il Corriere dello Sport: "Tra i club a cui è stato proposto l’attaccante tedesco, oltre al Manchester United, c’è anche l’Inter. In viale Liberazione hanno ascoltato e registrato, ma nessuna mossa ulteriore è stata fatta o messa in preventivo".

Leggi anche
Mercato, Sportitalia: “Ecco la verità sulle succulenti voci su Adeyemi all’Inter a...
Mercato, Di Marzio: “Inter in estate si è informata su questo giocatore che oggi è al...

© RIPRODUZIONE RISERVATA