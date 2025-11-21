E' il nome di Karim Adeyemi l'ultimo nome accostato all'Inter in sede di mercato: l'esterno tedesco classe 2002 con il suo agente Jorge Mendes sta sondando il mercato per capire i margini di un possibile addio al Borussia Dortmund.
Tra i club a cui è stato proposto l’attaccante tedesco, oltre al Manchester United, c’è anche l’Inter: la reazione del club
Il suo contratto è infatti in scadenza nel 2027 e al momento la sua intenzione è quella di non rinnovare: ecco perché è alla ricerca di un nuovo club per il suo futuro.
Lo conferma anche il Corriere dello Sport: "Tra i club a cui è stato proposto l’attaccante tedesco, oltre al Manchester United, c’è anche l’Inter. In viale Liberazione hanno ascoltato e registrato, ma nessuna mossa ulteriore è stata fatta o messa in preventivo".
