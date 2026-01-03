Sono ore calde per quanto riguarda il mercato dell'Inter: per la possibile entrata diJoao Cancelo, si sta parlando di un eventuale addio di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Secondo Il Giorno, "nel caso in cui l’operazione per uno dei due dovesse riuscire, magari anche con uno scambio, l’effetto potrebbe essere quello di un domino.
Da via della Liberazione hanno infatti messo nel mirino Tarik Muharemovic, ventiduenne bosniaco del Sassuolo valutato già 30 milioni di euro, la metà dei quali andrebbero alla Juventus per accordi presi al tempo dell’ultimo trasferimento.
Una cifra che potrebbe far comodo alla Signora per lanciare l’assalto a Davide Frattesi, il cui cartellino ha una valutazione non troppo diversa da quella di Muharemovic. Il centrocampista azzurro vuole spazio, ma l’Inter non lo cede in prestito e nicchia di fronte alla possibilità di cederlo a una concorrente. Di fronte alla giusta offerta e all’insistenza del giocatore, però, il muro potrebbe cadere".
