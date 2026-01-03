Per la possibile entrata di Joao Cancelo, si sta parlando di un eventuale addio di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij

Sono ore calde per quanto riguarda il mercato dell'Inter: per la possibile entrata diJoao Cancelo, si sta parlando di un eventuale addio di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Secondo Il Giorno, "nel caso in cui l’operazione per uno dei due dovesse riuscire, magari anche con uno scambio, l’effetto potrebbe essere quello di un domino.