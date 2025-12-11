Arrivano ulteriori conferme, stavolta da La Gazzetta dello Sport: l'olandese ha deciso di cambiare agente e questo può avere implicazioni sul suo futuro

Marco Astori Redattore 11 dicembre 2025 (modifica il 11 dicembre 2025 | 18:01)

Nelle ultime ore si sono intensificate le voci intorno a Denzel Dumfries. Dopo l'esclusiva anticipata da FcInter1908, arrivano ulteriori conferme, stavolta da La Gazzetta dello Sport: l'olandese ha deciso di cambiare agente e questo può avere implicazioni sul suo futuro. Si legge: "L'infortunio ha permesso a Dumfries un periodo di riflessione, e Denzel nelle ultime settimane ha potuto affrontare anche questioni extra-campo.

Come quella relativa alla scelta del procuratore: sostituzione confermata, Jorge Mendes addio. Non è ancora chiaro invece se sarà il potente Ali Barat il successore del portoghese. Ma inevitabilmente il cambio di procuratore impone riflessioni sul futuro di Dumfries: perché cambiare agente, se c'è soddisfazione? Magari per la clausola rescissoria da 25 milioni?

Formalmente è scaduta a metà luglio scorso, ma si tratta di una clausola particolare, "ciclica", che ogni anno di fatto si ripropone automaticamente. Quindi valida anche l'estate prossima. Se arriva una big, Denzel ci sta. Se arriva una squadra del livello del West Ham (come già accaduto), Denzel se ne sta a Milano. Ma questo è un altro tema. Di certo c'è che tra l'infortunio, il cambio di agente e la clausola rescissoria, il presente di Dumfries si può definire non proprio serenissimo".