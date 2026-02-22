Il portiere classe '96 vuole tornare a giocare in Serie A: nerazzurri e bianconeri ci pensano per l'estate

Fabio Alampi Redattore 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 22:16)

Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi anche fuori dal campo. Sia i nerazzurri che i bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un nuovo portiere titolare, ed entrambi i club potrebbero puntare sullo stesso giocatore: parliamo di Guglielmo Vicario, desideroso di lasciare il Tottenham e di tornare a giocare in Serie A.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "In casa Juve si apre la caccia a un nuovo numero uno. [...] La via principale porta a Londra, dove da ormai tre anni Gugliemo Vicario difende i pali del Tottenham. L'ex numero uno dell'Empoli, 30 anni da compiere, vorrebbe far rientro in Serie A (anche perché gli Spurs, esclusa la vittoria della scorsa Europa League. in queste stagioni hanno faticato parecchio) e il suo contratto in scadenza nel 2028 mette la società inglese nelle condizioni di non poter avere pretese eccessive.

La valutazione che fanno a White Hart Lane è di 25-30 milioni e lo stipendio di Vicario (4,5 milioni all'anno) rientrerebbe nei parametri juventini, ma su di lui c'è la fortissima concorrenza dell'Inter, che a fine stagione avrà verosimilmente la necessità di sostituire Sommer".