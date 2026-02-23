FC Inter 1908
Mercato, l’Inter ha deciso e vuole chiudere: dopo il derby incontrerà gli agenti di…

Appuntamento dopo il Derby dell’8 marzo tra i suoi agenti e la dirigenza interista per definire gli ultimi dettagli
Marco Astori
La scelta definitiva dell'Inter è stata presa: già negli scorsi mesi la volontà di riscattare Manuel Akanji era chiara, ma ora questa decisione è al 100% presa. Lo conferma oggi Tuttosport: "Avanti insieme. L’Inter ha deciso di riscattare Manuel Akanji, indipendentemente dalla possibilità che scatti l’obbligo in caso di vittoria dello Scudetto.

L’altra condizione (giocare il 50% delle gare), infatti, è già stata raggiunta dallo svizzero, per il quale è pronto un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029 da 3,75 milioni netti a stagione. Un affare da 15 milioni di euro che finirebbero così nelle casse del Man City e renderanno il difensore un pilastro nerazzurro ancora a lungo.

La chioccia ideale per una retroguardia destinata a salutare in estate De Vrij e Acerbi, al passo d’addio a parametro zero. Appuntamento dopo il Derby dell’8 marzo tra gli agenti di Akanji e la dirigenza interista per definire gli ultimi dettagli dell’operazione".

