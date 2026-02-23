La scelta definitiva dell'Inter è stata presa: già negli scorsi mesi la volontà di riscattare Manuel Akanji era chiara, ma ora questa decisione è al 100% presa. Lo conferma oggi Tuttosport: "Avanti insieme. L’Inter ha deciso di riscattare Manuel Akanji, indipendentemente dalla possibilità che scatti l’obbligo in caso di vittoria dello Scudetto.