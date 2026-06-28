Il club nerazzurro è alla ricerca di due difensori centrali e non molla la presa sull'ivoriano della Roma

Gianni Pampinella Redattore 28 giugno 2026 (modifica il 28 giugno 2026 | 11:40)

Gli addii di Acerbi e De Vrij, impongono all'Inter un restyling importante in difesa. Il club nerazzurro è a caccia di due difensori centrali, sul taccuino di Marotta e Ausilio c'è sempre Evan N’Dicka.

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Come sottolinea Repubblica, l'Inter non molla per il difensore ivoriano.

"L'Inter non molla Ndicka. Il centrale ivoriano resta nei piani dei nerazzurri, consapevoli degli obblighi finanziari che gravano sulla Roma da qui al 30 giugno. Mentre Soulé riflette sull'Arabia e Koné temporeggia, la soluzione per soddisfare le richieste dell'Uefa rischia di essere quella che Gasperini digerirebbe con più difficoltà. Perché sul difensore, ora impegnato al Mondiale, il tecnico giallorosso aveva posto il suo veto: incedibile. Koné ha rifiutato l'Atletico Madrid e aspetta i club di Premier League, ma il tempo scorre. Così Ndicka rischia".

"Il primo dei big incedibili (almeno per Gasperini) diventerebbe il primo a essere ceduto. L'interesse dell'Inter è confermato. A Milano, complici le separazioni con De Vrij e Acerbi, cercano un difensore top. Viste le incombenze finanziarie della Roma, l'affare potrebbe chiudersi a meno di 35 milioni, bonus compresi. Un incasso che farebbe respirare il bilancio di Trigoria, che ora beneficia pure dell'uscita del giovane Romano, al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto (nelle casse giallorosse finiranno 6,5 milioni). La convinzione, dopo quest'ultima operazione, resta quella di poter accontentare le richieste dell'Uefa con una sola, grande cessione".

(Repubblica)