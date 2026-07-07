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calciomercato
Mercato, secondo indiscrezioni Khalaili vuole talmente giocare all’Inter che avrebbe detto…
Anan Khalaili vuole solo l'Inter, ormai è chiaro. Tanto da non voler nemmeno prendere in considerazione l'eventuale ipotesi Como.
Lo ribadisce oggi Tuttosport: "Da Como smentiscono un presunto interesse – con annessa offerta da 25 milioni più bonus – per il cartellino del laterale, mentre secondo altre indiscrezioni il ragazzo avrebbe declinato a prescindere tale interessamento proprio perché vuole giocare sì in Serie A, ma a San Siro e non al Sinigaglia.
Urge rilancio insomma, ma guarda caso è emersa proprio quella cifra che probabilmente metterebbe tutti d’accordo. In casa nerazzurra si respira ottimismo - tra l’altro Khalaili ha pure chiesto di essere eventualmente esentato dalle amichevoli dell’USG -, ergo questi giorni potrebbero essere decisivi".
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