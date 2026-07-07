Tra l’altro Khalaili ha pure chiesto di essere eventualmente esentato dalle amichevoli dell’USG, ergo questi giorni potrebbero essere decisivi

Anan Khalaili vuole solo l'Inter, ormai è chiaro. Tanto da non voler nemmeno prendere in considerazione l'eventuale ipotesi Como.

Lo ribadisce oggi Tuttosport: "Da Como smentiscono un presunto interesse – con annessa offerta da 25 milioni più bonus – per il cartellino del laterale, mentre secondo altre indiscrezioni il ragazzo avrebbe declinato a prescindere tale interessamento proprio perché vuole giocare sì in Serie A, ma a San Siro e non al Sinigaglia.