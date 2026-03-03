Sarà rivoluzione in estate in casa Inter sul mercato: ecco tutte le possibili operazioni in entrata e in uscita per l'estate

Sarà rivoluzione in estate in casa Inter sul mercato. E' praticamente certo che i cinque giocatori in scadenza, ovvero Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan lasceranno il club e andranno quindi prontamente sostituiti. Ecco il punto dall'edizione odierna di Tuttosport: "Il centrocampo, insieme alla difesa - dove piacciono Muharemovic, Solet e Celik - è il reparto che potrebbe subire maggiori cambiamenti.