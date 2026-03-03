Sarà rivoluzione in estate in casa Inter sul mercato. E' praticamente certo che i cinque giocatori in scadenza, ovvero Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan lasceranno il club e andranno quindi prontamente sostituiti. Ecco il punto dall'edizione odierna di Tuttosport: "Il centrocampo, insieme alla difesa - dove piacciono Muharemovic, Solet e Celik - è il reparto che potrebbe subire maggiori cambiamenti.
Scritto di Mkhitaryan, sono in bilico Frattesi, desideroso di trovare maggiori spazi, e Calhanoglu, in scadenza nel 2027 e cercato con insistenza dal Galatasaray. In caso di due-tre partenze, serviranno innesti. L'Inter a gennaio ha già acquisto il 23enne Massolin del Modena, che potrebbe però essere prestato per essere prima testato in Serie A; mentre è quasi scontata la recompra a 23 milioni di Aleksander Stankovic, destinato ad avere un ruolo importante nello scacchiere di Chivu.
Domenica un osservatore nerazzurro era a vedere Ismael Koné del Sassuolo (classe 2002), mentre in Serbia sono sempre più convinti che l'Inter voglia scommettere sul 2008 Vasilije Kostov, trequartista della Stella Rossa capace di segnare 10 gol in campionato (Dejan Stankovic potrebbe essere uno sponsor importante)".
