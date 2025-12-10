Mercato Inter, Ausilio prepara il blitz per gennaio: già un incontro a Milano

Classe 2007, 192 cm, in questa stagione ha conquistato un posto fisso nell’Hajduk Spalato, dove ha già messo insieme 16 presenze (è titolare inamovibile da ottobre). A novembre, è pure arrivato il debutto da sotto età nell’Under 21 del suo paese contro la Lituania. L’Inter lo segue da tempo e a inizio dicembre ha accelerato per superare la concorrenza di Olympique Marsiglia e Liverpool, ospitando a Milano i dirigenti del club croato. Il prezzo di Mlacic dovrebbe aggirarsi sui 5 milioni. L’operazione dovrebbe essere definita a gennaio, da capire se il difensore rimarrà in prestito all’Hajduk fino a giugno (probabile) o si trasferirà subito a Milano per poi essere impiegato nell’Under 23".