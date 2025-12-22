L'Inter è alla ricerca di un esterno destro per il mercato di gennaio: lo stop di Denzel Dumfries è infatti lungo e Cristian Chivu avrebbe bisogno di una pedina in quel ruolo per sostituirlo. Ecco i nomi papabili secondo Tuttosport: "L’Atalanta valuta Palestra 40 milioni e a Bergamo preferiscono continui il prestito a Cagliari, anche magari per farne aumentare abilità e valutazione. Belghali del Verona è ora impegnato in Coppa d’Africa.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato Inter, tra Palestra e Belghali c’è un altro nome in Serie A che può essere occasione
calciomercato
Mercato Inter, tra Palestra e Belghali c’è un altro nome in Serie A che può essere occasione
Diversi nomi e valutazioni in corso, il tempo però stringe, con un gennaio ricco di impegni Chivu avrebbe bisogno di un rinforzo il prima possibile
L’Inter potrebbe sperare che l’Algeria esca ai gironi della competizione, ma il club veneto reputa l’esterno fondamentale per provare a centrare la salvezza. C’è poi Dodò, che potrebbe diventare un’occasione sia per i nerazzurri, sia per la Fiorentina, qualora la Viola decidesse di sacrificare il brasiliano per reinvestire il ricavato su profili che possano migliorare la propria rosa.
Ma al momento l’ex Shakhtar Donetsk resta più una suggestione, che un’ipotesi concreta (idem per altri profili solo seguiti dagli scout nerazzurri, vedi il croato Valincic). Diversi nomi e valutazioni in corso, il tempo però stringe, con un gennaio ricco di impegni Chivu avrebbe bisogno di un rinforzo il prima possibile".
© RIPRODUZIONE RISERVATA