L'Inter è alla ricerca di un esterno destro per il mercato di gennaio: lo stop di Denzel Dumfries è infatti lungo e Cristian Chivu avrebbe bisogno di una pedina in quel ruolo per sostituirlo. Ecco i nomi papabili secondo Tuttosport: "L’Atalanta valuta Palestra 40 milioni e a Bergamo preferiscono continui il prestito a Cagliari, anche magari per farne aumentare abilità e valutazione. Belghali del Verona è ora impegnato in Coppa d’Africa.