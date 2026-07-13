Niente Khalaili: l’Inter aveva e ha stilato un preciso piano di alternative

La Gazzetta dello Sport parla di gioco dell'oca, con i nerazzurri ancora a caccia dell'esterno: il Coni non abiliterà l'israeliano

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 08:32)

Di aspettare l'Inter aspetterà, ma deve comunque tutelarsi e quindi più o meno in contemporanea con l'attesa per i test di Khalaili, i dirigenti nerazzurri stanno già pensando quale sarà la prossima mossa da fare. Il buco a destra lasciato da Dumfriesnon è stato ancora compensato. Palestra alla fine ha optato per i soldi del Chelsea, Khalailiprobabilissamente non otterrà l'idoneità dal Coni per giocare in Italia.

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Il club nerazzurro è stato preso contropiede due volte, per una cosa o l'altra e quindi ora dovrà trovare un nuovo obiettivo. E ricominciare una nuova trattativa. Con altri costi rispetto a quelli stabiliti per il calciatore israeliano. E così già si parla di nuovo del giocatore che era stato sondato proprio in concomitanza con la decisione di andare poi sul giocatore dell'Union Saint-Gilloise. Si tratta di Guela Doué, 23 anni, esterno dello Strasburgo e della Costa d’Avorio, fratello di Désiré Douè, il giocatore del PSG. Le cifre per lui non sono le stesse di quelle pattuite per il giocatore israeliano.

"Il cambio di rotta nei fatti c’è già stato ai piani alti di viale della Liberazione. Già quando Palestra faceva una piroetta verso Londra, i nerazzurri avevano stilato un preciso piano di alternative da inseguire nel ruolo di laterale destro: proprio Doué era stato accostato nei report arrivati sul tavolo della direzione sportiva al più offensivo (ed economico) Khalaili. Era passato in secondo piano solo quando il club nerazzurro aveva deliberato l’operazione israeliana e aveva iniziato a trattare per davvero con l’Union Saint-Gilloise, non immaginando di trovare uno scoglio nelle future visite mediche", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Non è ovviamente l’unico nel mirino del presidente Beppe Marotta e del ds Piero Ausilio, intenzionati comunque a mettere un punto sulla destra il prima possibile, così da recuperare il terreno perduto dopo i tanti imprevisti in questo strano gioco dell’oca. Prima di ogni altra mossa ufficiale e offerta formale da recapitare altrove, si atterranno religiosamente al verdetto definitivo sul tesseramento di Khalaili da parte dei medici del Coni", sottolinea ancora la rosea.

(Fonte: GdS)