Viale Liberazione sta lavorando da tempo, ma senza ancora svolte concrete. Anzi, l’ultima novità è che l’Inter ha rinunciato anche a Chalobah

Marco Astori Redattore 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 08:16)

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In attesa del responso sulle visite di Anan Khalaili, il mercato dell'Inter rimane in qualche modo incagliato. E anche in difesa non si registrano ulteriori passi avanti, anzi: come si legge sul Corriere dello Sport, "a oggi, il reparto difensivo nerazzurro è composto dai soli Bisseck, Akanji e Bastoni, più Carlos Augusto, destinato a essere utilizzato più da braccetto che in fascia.

Insomma, servono obbligatoriamente due aggiunte. Per cui viale Liberazione sta lavorando da tempo, ma senza ancora svolte concrete. Anzi, l’ultima novità è che l’Inter ha rinunciato anche a Chalobah: troppo alto il costo del cartellino, visto che il Chelsea chiede non meno di trentacinque milioni.

A questo punto, in linea con la recente telefonata tra Marotta e Suwarso, è probabile che il Como torni alla carica. Ci sono stati movimenti anche su Lucumi, ma è mancino e, nel caso, obbligherebbe a nuovi ragionamenti sulla configurazione del reparto".