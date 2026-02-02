Il mercato dell'Inter è chiuso? Ciro Venerato ne ha parlato alla Nuova Domenica Sportiva, rispondendo sulle potenziali bugie bianche di Beppe Marotta: "Diciamo che oggi (ieri, ndr) Beppe ha detto una mezza bugia bianca. Perché una piccola possibilità c'è entro le 20 di lunedì. L'Inter ha formulato una nuova proposta per Diaby. Mi dicono dall'Inter che veramente è una speranza appesa ad un lumicino, però c'è. Ed è questa l'unica operazione che potrebbe fare entro le 20. L'Inter si è assicurata, acquistandolo adesso ma lo avrà a giugno, un centrocampista dai piedi buoni come Massolin del Modena".
