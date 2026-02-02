FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato Inter chiuso? Venerato: “Mezza bugia bianca di Marotta, dall’Inter mi dicono che…”

calciomercato

Mercato Inter chiuso? Venerato: “Mezza bugia bianca di Marotta, dall’Inter mi dicono che…”

Mercato Inter chiuso? Venerato: “Mezza bugia bianca di Marotta, dall’Inter mi dicono che…” - immagine 1
Le ultime sul mercato nerazzurro
Redazione1908

Il mercato dell'Inter è chiuso? Ciro Venerato ne ha parlato alla Nuova Domenica Sportiva, rispondendo sulle potenziali bugie bianche di Beppe Marotta: "Diciamo che oggi (ieri, ndr) Beppe ha detto una mezza bugia bianca. Perché una piccola possibilità c'è entro le 20 di lunedì. L'Inter ha formulato una nuova proposta per Diaby. Mi dicono dall'Inter che veramente è una speranza appesa ad un lumicino, però c'è. Ed è questa l'unica operazione che potrebbe fare entro le 20. L'Inter si è assicurata, acquistandolo adesso ma lo avrà a giugno, un centrocampista dai piedi buoni come Massolin del Modena".

(Nuova Domenica Sportiva)

Leggi anche
Sky – Lazio, nuovo tentativo per Frattesi: Inter rifiuta 30 mln con questa formula
CdS – Inter, Dumfries via a giugno. C’è già un’idea sul sostituto

© RIPRODUZIONE RISERVATA