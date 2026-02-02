FC Inter 1908
Sky – Lazio, nuovo tentativo per Frattesi: Inter rifiuta 30 mln con questa formula

La Lazio ha fatto un nuovo tentativo per Davide Frattesi dell’Inter. I nerazzurri hanno rifiutato un’ultima offerta
Daniele Mari Direttore 

La Lazio ha fatto un nuovo tentativo per Davide Frattesi dell’Inter. I nerazzurri hanno rifiutato un’offerta da 30 milioni. Lo riferisce oggi Gianluca Di Marzio.

"La Lazio ha fatto un nuovo tentativo per Davide Frattesi dell’Inter. Nelle scorse ore i biancocelesti si sono fatti nuovamente avanti per il centrocampista, mettendo sul tavolo un’offerta complessiva da 30 milioni, sulla base di un prestito con obbligo condizionato.

L’Inter ha ribadito il no. In questa stagione, il giocatore nerazzurro ha raccolto 20 presenze tra campionato e coppe. Frattesi, arrivato all’Inter nell’estate del 2023, ha totalizzato 15 gol e 12 assist in 109 partite"

