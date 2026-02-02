La Lazio ha fatto un nuovo tentativo per Davide Frattesi dell’Inter. I nerazzurri hanno rifiutato un’ultima offerta

Lo riferisce oggi Gianluca Di Marzio.

"La Lazio ha fatto un nuovo tentativo per Davide Frattesi dell’Inter. Nelle scorse ore i biancocelesti si sono fatti nuovamente avanti per il centrocampista, mettendo sul tavolo un’offerta complessiva da 30 milioni, sulla base di un prestito con obbligo condizionato.

L’Inter ha ribadito il no. In questa stagione, il giocatore nerazzurro ha raccolto 20 presenze tra campionato e coppe. Frattesi, arrivato all’Inter nell’estate del 2023, ha totalizzato 15 gol e 12 assist in 109 partite"