Nella giornata di ieri in Viale della Liberazione è andato in scena un incontro tra Cristian Chivu e la dirigenza. Il tema nelle quasi 4 ore di summit, oltre al rinnovo del tecnico, è stato soprattutto il mercato.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter SI – Mercato Inter, Chivu centrale nelle scelte. Solet e Jones, la situazione. Su Calhanoglu…
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SI – Mercato Inter, Chivu centrale nelle scelte. Solet e Jones, la situazione. Su Calhanoglu…
Il tecnico nerazzurro centrale nelle scelte di mercato del club
"Una conferma ulteriore della centralità nelle scelte che ha conquistato a suon di risultati Cristian Chivu: il tecnico è uno degli ispiratori della rincorsa a Palestra e ha condiviso in toto le strategie di mercato che l’Inter sta cercando di portare avanti. Da Curtis Jones, pista che resta assolutamente in vita nonostante l’assenza di contatti recenti, sino a Solet".
"Senza dimenticare l’aspetto legato a Calhanoglu: nonostante le solite sirene turche, questa volta spinte da una campagna elettorale più mediatica che concreta, non sembra spaventare le stanze dei bottoni di viale della Liberazione", sottolinea Gianluigi Longari nel suo editoriale per SportItalia.
(SportItalia)
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