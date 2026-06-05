Nella giornata di ieri in Viale della Liberazione è andato in scena un incontro tra Cristian Chivu e la dirigenza. Il tema nelle quasi 4 ore di summit, oltre al rinnovo del tecnico, è stato soprattutto il mercato.

"Una conferma ulteriore della centralità nelle scelte che ha conquistato a suon di risultati Cristian Chivu: il tecnico è uno degli ispiratori della rincorsa a Palestra e ha condiviso in toto le strategie di mercato che l’Inter sta cercando di portare avanti. Da Curtis Jones, pista che resta assolutamente in vita nonostante l’assenza di contatti recenti, sino a Solet".