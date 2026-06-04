L'Inter ha deciso di fare all in su Marco Palestra, anche per la contemporanea partenza di Denzel Dumfries in direzione Real Madrid

L'Inter ha deciso di fare all in su Marco Palestra, anche per la contemporanea partenza di Denzel Dumfries in direzione Real Madrid. L'eventuale acquisto del calciatore di proprietà dell'Atalanta, però, andrà inevitabilmente a impattare e non poco sul budget messo a disposizione dalla proprietà nerazzurra, Oaktree.

Ecco che allora sarà importante, per finanziare le altre operazioni di mercato in entrata, lavorare anche sulle uscite. A tal proposito, Il Giorno scrive che un incasso consistente potrebbe arrivare da Asllani, il cui riscatto da parte del Besiktas, fino a qualche settimana fa, sembrava ormai improbabile, ma che invece ora è tornato un'ipotesi concreta:

"L’operazione con l’Atalanta ridurrebbe di molto il budget per le restanti operazioni. Per questo si lavora anche sul fronte cessioni: per Asllani al Besiktas si attende il nuovo allenatore (i turchi possono esercitare il riscatto a 11 milioni), Pavard è in uscita ma pesa l’alto ingaggio, mentre Frattesi è stato vicino al Nottingham Forest a gennaio e piace alle due romane".