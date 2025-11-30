Nella gara di oggi però, nella squadra avversaria, c'è un giocatore che ricorda molto l'olandese, soprattutto fisicamente. Ecco chi è

Oggi contro il Pisa Cristian Chivu concederà una nuova chance a Luis Henrique: il brasiliano fin qui non ha brillato e non ha convinto appieno l'Inter nel ruolo di vice di Denzel Dumfries.