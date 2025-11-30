Oggi contro il Pisa Cristian Chivu concederà una nuova chance a Luis Henrique: il brasiliano fin qui non ha brillato e non ha convinto appieno l'Inter nel ruolo di vice di Denzel Dumfries.
Mercato Inter, Chivu e Ausilio guarderanno con attenzione questa controfigura di Dumfries
Nella gara di oggi però, nella squadra avversaria, c'è un giocatore che ricorda molto l'olandese, soprattutto fisicamente. Ecco chi è.
"Chivu e soprattutto il ds Ausilio, butteranno un occhio anche dall’altra parte della barricata dove tanto bene sta facendo Idrissa Touré, uno che - almeno dal punto di vista fisico - sembra la controfigura di Dumfries", spiega Tuttosport.
