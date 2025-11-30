FC Inter 1908
calciomercato

Mercato Inter, Chivu e Ausilio guarderanno con attenzione questa controfigura di Dumfries

Nella gara di oggi però, nella squadra avversaria, c'è un giocatore che ricorda molto l'olandese, soprattutto fisicamente. Ecco chi è
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Oggi contro il Pisa Cristian Chivu concederà una nuova chance a Luis Henrique: il brasiliano fin qui non ha brillato e non ha convinto appieno l'Inter nel ruolo di vice di Denzel Dumfries.

Nella gara di oggi però, nella squadra avversaria, c'è un giocatore che ricorda molto l'olandese, soprattutto fisicamente. Ecco chi è.

"Chivu e soprattutto il ds Ausilio, butteranno un occhio anche dall’altra parte della barricata dove tanto bene sta facendo Idrissa Touré, uno che - almeno dal punto di vista fisico - sembra la controfigura di Dumfries", spiega Tuttosport.

