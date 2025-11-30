Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, Chivu ha sciolto i due dubbi che c'erano alla vigilia: ecco la formazione dell'Inter contro il Pisa

Cristian Chivu ha scelto l'undici titolare che affronterà il Pisa questo pomeriggio all'Arena Garibaldi, match in programma alle 15.

I nerazzurri arrivano da due sconfitte di fila contro Milan e Atletico Madrid, due KO arrivati nonostante due buone partite disputate. Per questo occorre subito ritrovare la vittoria per non perdere terreno dal Milan primo in classifica.

Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, Chivu ha sciolto i due dubbi che c'erano alla vigilia: il difensore centrale sarà Francesco Acerbi, panchina dunque per Bisseck e De Vrij.