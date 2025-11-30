"L'agente di Ederson ha parlato e ha detto che oggi possono bastare 30-40 mln lanciando un messaggio al mercato. Ederson non rinnova con l'Atalanta, scade nel 2027 ed è un tema da tenere d'occhio. L'Atalanta non vuole rivoluzionare a gennaio, Samardzic è un giocatore da tenere d'occhio per gennaio ma l'Atalanta non ha voglia di smobilitare.

Vedremo se sarà un tema per gennaio o giugno ma il messaggio dell'agente di Ederson è ai grandi club. Un anno fa c'era lo United di questi tempi, è un giocatore che è stato accostato all'Inter e all'Inter è sempre piaciuto tanto ma non c'è mai stata possibilità di fare l'operazione in estate perché il discorso Lookman ha congelato ogni dialogo.