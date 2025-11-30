Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Ederson dopo le parole del suo agente nei giorni scorsi:
calciomercato
Romano: “Ederson è sempre piaciuto all’Inter. Operazione mai stata possibile finora perché…”
"L'agente di Ederson ha parlato e ha detto che oggi possono bastare 30-40 mln lanciando un messaggio al mercato. Ederson non rinnova con l'Atalanta, scade nel 2027 ed è un tema da tenere d'occhio. L'Atalanta non vuole rivoluzionare a gennaio, Samardzic è un giocatore da tenere d'occhio per gennaio ma l'Atalanta non ha voglia di smobilitare.
Vedremo se sarà un tema per gennaio o giugno ma il messaggio dell'agente di Ederson è ai grandi club. Un anno fa c'era lo United di questi tempi, è un giocatore che è stato accostato all'Inter e all'Inter è sempre piaciuto tanto ma non c'è mai stata possibilità di fare l'operazione in estate perché il discorso Lookman ha congelato ogni dialogo.
Su Ederson c'è grande interesse da tempo dell'Arabia Saudita, l'Al Nassr ci aveva pensato in estate, anche l'Al-Hilal di Inzaghi prima ancora. Vedremo cosa accadrà, l'agente lascia un messaggio ma ricordate che gli agenti possono parlare, i giocatori anche ma alla fine è l'Atalanta che decide"
