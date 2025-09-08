Cds – Mercato, Inter a +33 mln in 6 anni. Disastro Juve: -310 mln. Milan e Napoli…

Negli ultimi anni il calcio italiano ha visto un ribaltamento negli equilibri. L’Inter si è distinta per una gestione attenta e vincente

Redazione1908 8 settembre - 10:11

Negli ultimi anni il calcio italiano ha visto un ribaltamento negli equilibri economici e sportivi. L’Inter si è distinta per una gestione attenta e vincente, capace di coniugare risultati di prestigio con conti in ordine. Con due scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe e due finali di Champions League, i nerazzurri hanno costruito un ciclo virtuoso senza gravare sul bilancio. Al contrario, hanno chiuso con un attivo di oltre 33 milioni tra acquisti e cessioni negli ultimi 6 anni, segno di una strategia oculata che ha premiato le scelte di Marotta e Ausilio. Lo sottolinea oggi il Corriere dello Sport.

Diverso il destino della Juventus, che nonostante un passivo enorme di 310 milioni, non è riuscita a riportare a casa lo scudetto. I bianconeri si sono dovuti accontentare di due Coppe Italia e una Supercoppa, ma la cifra persa in sede di mercato pesa come un macigno. La Vecchia Signora da sola ha prodotto più della metà del saldo negativo complessivo della Serie A (52%), confermando le difficoltà di un progetto sportivo che non ha saputo bilanciare ambizioni e sostenibilità.

Molto meglio ha fatto il Napoli, capace di vincere due scudetti accumulando un debito contenuto di 55 milioni. De Laurentiis ha saputo vendere bene, costruendo budget e possibilità di investimento che hanno garantito competitività e successi. Anche il Milan ha avuto luci e ombre: lo scudetto del 2022 e una Supercoppa non bastano a giustificare un disavanzo di 250 milioni, che mette in discussione la sostenibilità delle scelte.

In sintesi, l’analisi dei bilanci e dei trofei dimostra come la solidità economica sia ormai imprescindibile per mantenere continuità ai vertici. L’Inter rappresenta oggi il modello più equilibrato, la Juventus l’esempio delle criticità, mentre Napoli e Milan si collocano in posizioni intermedie tra successo sportivo e fragilità economica.