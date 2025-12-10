"L’Inter lavorerà anche in vista della prossima annata. Al 99% diranno addio tre senatori in difesa, tutti in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno: Acerbi, De Vrij e Darmian. Formalmente scadrà l’accordo anche di Akanji, ma l’Inter - al di là delle clausole inserite nell’operazione col Manchester City - quasi sicuramente riscatterà a prescindere lo svizzero investendo 15 milioni. A quel punto, bisognerà capire su che tipo di giocatore si orienterà la dirigenza nerazzurra, visto che Akanji può disimpegnarsi sia da braccetto destro che da centrale, così come Bisseck.

Sul taccuino interista resiste con forza il nome di Joel Ordonez, 21enne ecuadoriano del Club Brugge. Club con cui i nerazzurri sono in ottimi rapporti per il recente affare legato ad Aleksandar Stankovic (pure lui candidato al rientro alla base grazie alla recompra da 23 milioni in favore dei nerazzurri). Non è da escludere che oggi un osservatore sia a vederlo nella sfida casalinga contro l'Arsenal. In Italia due opzioni sempre sul tavolo: Oumar Solet, 25enne dell'Udinese, già sondato l'estate passata, ma l'affare non fu approfondito per le incognite extra-campo del francese; e Tarik Muharemovic, 22enne del Sassuolo, ex Juventus Next Gen, sul quale il club bianconero vanta ancora il 50% sulla futura rivendita.