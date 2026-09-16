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E' sicuramente Davide Frattesi l'uomo immagine della prima parte di campionato della Lazio: per lui 3 gol nelle prime 4 partite e uno status da intoccabile. Il Corriere dello Sport racconta così la trattativa tra i biancocelesti e l'Inter chiusa lo scorso agosto: "Frattesi alla Lazio guadagna 2,4 milioni più bonus legati a Champions ed Europa. Obiettivi che ad agosto erano impossibili. Oggi chissà.

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All’Inter guadagnava quasi un milione in più. Era in scadenza nel 2028, con il riscatto il contratto verrà fino al 2031. Ma il taglio è stato netto. Ha scelto la Lazio in estate, quando non la volevano in tanti. L’aveva già scelta a gennaio. Lo voleva il Nottingham Forest, pronto a garantirgli uno stipendio d’oro. Disse no. Aprì alla Lazio, ma Lotito non se la sentì di fare l’operazione. Il mercato era stato appena sbloccato. In estate la nuova occasione. La Lazio ha spinto. Gattuso ha spinto. Frattesi ha spinto. L’Inter ha favorito tutti. E l’operazione più poetica e romantica del mercato si è chiusa.

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Un’operazione anche temeraria per Frattesi. La Lazio l’ha potuto prendere solo in prestito con opzione di riscatto. L’acquisto con obbligo era stato respinto per i vincoli del saldo zero. O così o ciccia. Lotito ha versato 5 milioni cash fissando l’opzione d’acquisto a 10 milioni, esercitabile entro giugno. Non è legata a presenze del giocatore o traguardi europei della squadra. Il costo del prestito, onerosissimo, è una garanzia di riscatto. Ma clausole non ce ne sono, due mesi fa poteva essere un rischio per il giocatore. Doveva rilanciarsi, non sapeva cosa l’avrebbe aspettato. Due mesi dopo Frattesi è la nuova bandiera. E’ l’uomo-Lazio".