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Chi in porta nel big match di sabato sera contro la Roma tra Josep Martinez e Ivan Provedel? Non sembrano esserci dubbi sulla scelta in casa Inter, come spiega il Corriere dello Sport: "Se per caso a qualcuno fosse venuto un dubbio, l’ex-Genoa sarà regolarmente al suo posto sabato pomeriggio contro la Roma.

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Del resto, cambiare dopo uno sbaglio non rientra nei pensieri di Chivu. Il rischio, in questi casi, è quello di abbattere ancora di più un giocatore e di non dargli la possibilità di riscattarsi.

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Il tecnico rumeno si era comportato allo stesso modo con Sommer, finito sul banco degli imputati giusto di questi tempi, dopo la sconfitta con la Juventus, con sue evidenti responsabilità su 2 dei 4 gol incassati. Ebbene, la titolarità del numero uno svizzero non è mai venuta meno. E Martinez, all’epoca secondo, una volta recuperato dopo l’incidente in macchina, ha avuto spazio in alcune partite, giocando sempre in Coppa Italia".