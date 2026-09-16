L'Inter si avvicina alla sosta con alcuni infortunati fermi ai box. Hakan Calhanoglu, che si è sottoposto agli esami nella giornata di ieri per un risentimento muscolare alla coscia destra, dovrebbe tornare a disposizione di Chivu dopo la sosta.

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Diversa la situazione per John Stones, per il quale non è stata ancora valutata l'entità dell'infortunio. Come raccolto da FCINTER1908, il difensore inglese si sottoporrà a esami strumentali domani mattina. Il motivo dell'attesa è relativo ad un tempo tecnico necessario a rilevare la lesione nella sua interezza e a verificare quindi nel dettaglio l'entità e il grado del problema.