Eva A. Provenzano Caporedattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 12:07)

Avversario di giornata della Juve, il Galatasarayè pronto a conquistare l'Europa. È quello che dice in pratica Abdullah Kavukcu vicepresidente e anche direttore sportivo del club turco in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

Oltre a parlare della partita di Champions contro i bianconeri il dirigente ha parlato di mercato, dell'acquisto di Osimhen ("Parlavano tutti di investimento folle e il suo valore è tripicato, è uno dei migliori al mondo") fino ai tanti italiani che giocano nella squadra turca: «I calciatori che arrivano dal campinato sono perfetti per lo stile di gioco del Galatasaray. Okan Buruk, il nostro allenatore, ha giocato per tre anni nell’Inter, guarda tutte le partite di Serie A e ha delle idee molto… italiane. Per questo motivo veniamo spesso a Milano», confessa.

A gennaio un nuovo tentativo per il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu: «Sì, abbiamo fatto un altro tentativo per lui. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter, ma ci è stato detto che Hakan non sarebbe partito durante il mercato invernale. La scorsa estate la trattativa è andata avanti per un po'? Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Hakan è un’icona della nazionale turca e tifa Galatasaray. Non so quando, ma sono certo che un giorno lo vedremo giocare per noi», ha spiegato ancora il dirigente turco.

E quando gli è stato chiesto con chi è più difficile trattare, se con Marotta o De Laurentiis, ha risposto: «Con l’Inter abbiamo un bel rapporto, anche se non abbiamo ancora concluso nessun affare. Quanto al Napoli, l’acquisto di Osimhen è stato complicato, ma è normale quando si parla di cifre così alte: De Laurentiis aveva fissato il prezzo e, quando ci siamo fatti avanti, voleva essere sicuro che saremmo stati in grado di versare tutti quei soldi. Esserci riusciti è motivo di grande orgoglio, perché abbiamo dimostrato a tutti il potere del nostro club».

Al Galatasaray un passaggio anche per l'ex Inter Zaniolo che poi alla fine è tornato a giocare in Italia: «Ci ha detto che sogna di andare ai Mondiali e giocando in Italia avrebbe avuto più chance di tornare in Nazionale. A fine stagione decideremo».