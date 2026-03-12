L'Inter è già al lavoro per programmare la prossima stagione. Ma molto dipenderà dalle uscite: c'è un nome che Chivu non avrebbe problemi a salutare

L'Inter è già al lavoro per programmare la prossima stagione a livello di mercato: ma molto dipenderà dalle uscite in aggiunta a quelle già preventivate causa scadenze di contratto. E una può arrivare sugli esterni già dopo un anno, come racconta Calciomercato.com.

"Sulle corsie laterali, l’unico certo di una conferma è Dimarco, che a breve raggiungerà l’accordo per un nuovo rinnovo con l’Inter. Di Carlos Augusto abbiamo già parlato, così come numerose volte abbiamo fatto anche di Dumfries, che qualche mese fa ha cambiato procuratore con la speranza di coronare, prima o poi, il suo sogno chiamato Premier League.

L’olandese ha una clausola e spera che in estate qualche club prestigioso si presenti a pagarla. Poi c’è Luis Henrique, calciatore che da quinto sta soffrendo parecchio e che Chivu non avrebbe problemi a salutare".