Diversi calciatori a fine contratto lasceranno l'Inter alla fine di questa stagione: uno di questi è Yann Sommer, che terminerà a giugno la sua esperienza nerazzurra. E per il futuro della porta il club nerazzurro, come spiega il Corriere dello Sport, ha un sogno: "L’Inter intanto è concentrata sul prossimo numero uno.
Vicario? Macché: se l’Inter potesse scegliere, in porta l’anno prossimo prenderebbe…
L’Inter intanto è concentrata sul prossimo numero uno. Se in casa nerazzurra potessero esprimere un desiderio, questa sarebbe la scelta
Se in casa nerazzurra potessero esprimere un desiderio, la scelta sarebbe quella di Alisson Becker, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana. Classe 1992, ha già giocato in Italia e dal punto di vista tecnico rappresenterebbe una garanzia. Il contratto in scadenza nel 2027 ha portato di recente i dirigenti di viale della Liberazione ad analizzare la situazione nel tentativo di capire se potesse diventare un’opportunità.
Il giocatore sembra però orientato a non lasciare i Reds. Non esclude di trasferirsi altrove a parametro zero tra un anno, magari sempre in Premier, per poter strappare un nuovo contratto a cifre vicine ai circa 6 milioni che percepisce oggi".
