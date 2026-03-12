FC Inter 1908
Vicario? Macché: se l’Inter potesse scegliere, in porta l’anno prossimo prenderebbe…

L’Inter intanto è concentrata sul prossimo numero uno. Se in casa nerazzurra potessero esprimere un desiderio, questa sarebbe la scelta
Marco Astori
Diversi calciatori a fine contratto lasceranno l'Inter alla fine di questa stagione: uno di questi è Yann Sommer, che terminerà a giugno la sua esperienza nerazzurra. E per il futuro della porta il club nerazzurro, come spiega il Corriere dello Sport, ha un sogno: "L’Inter intanto è concentrata sul prossimo numero uno.

Se in casa nerazzurra potessero esprimere un desiderio, la scelta sarebbe quella di Alisson Becker, portiere del Liverpool e della nazionale brasiliana. Classe 1992, ha già giocato in Italia e dal punto di vista tecnico rappresenterebbe una garanzia. Il contratto in scadenza nel 2027 ha portato di recente i dirigenti di viale della Liberazione ad analizzare la situazione nel tentativo di capire se potesse diventare un’opportunità.

Il giocatore sembra però orientato a non lasciare i Reds. Non esclude di trasferirsi altrove a parametro zero tra un anno, magari sempre in Premier, per poter strappare un nuovo contratto a cifre vicine ai circa 6 milioni che percepisce oggi".

