Marco Astori Redattore 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 08:46)

La stagione non è ancora finita, ma Cristian Chivu è già al lavoro con la dirigenza per progettare quella che sarà l'Inter che verrà. E nei piani del tecnico c'è un grosso cambiamento a centrocampo, come spiega Tuttosport: "L’idea sarebbe di costruire una mediana a due, con Barella e Sucic particolarmente adatti tra i giocatori in rosa (più Mkhitaryan come jolly), Leon Goretzka o un altro nome di simile livello, e il ritorno di Aleksandar Stankovic.

Il figlio di Dejan, nato a Milano e cresciuto nell’Inter, sta facendo benissimo al Club Brugge, al punto che mezza Europa è sulle sue tracce, dall’Atletico a Chelsea e Arsenal. I nerazzurri, però, hanno fatto i compiti a casa: nel momento di cedere ai belgi il classe 2005 per circa 10 milioni di euro (più il 15% sull’eventuale futura rivendita), hanno concordato una ricompra da 23 milioni nella prossima estate e da 25 milioni nel 2027.

L’idea, dopo l’exploit - Chivu peraltro lo conosce benissimo dai tempi delle giovanili -, è di riportarlo alla base sin da subito, rimandando al mittente qualsiasi proposta, purché non irrinunciabile, per farne un perno del nuovo centrocampo: c’è una rivoluzione in serbo".