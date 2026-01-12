Anche se alcune dichiarazioni fanno pensare che l'Inter difficilmente si muoverà in questa finestra di mercato, dietro le quinte il club nerazzurro lavora per regalare a Chivu almeno un innesto a destra. "In viale della Liberazione stanno sondando sottotraccia diverse piste, pungolati a dovere anche da Cristian Chivu. Il tecnico ha disseminato diversi indizi, a tal proposito, nella conferenza stampa che ha preceduto la gara di ieri con il Napoli. Si aspetta un aiuto dal club per affrontare l’emergenza sulla corsia di destra", sottolinea il Corriere dello Sport.