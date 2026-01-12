Anche se alcune dichiarazioni fanno pensare che l'Inter difficilmente si muoverà in questa finestra di mercato, dietro le quinte il club nerazzurro lavora per regalare a Chivu almeno un innesto a destra. "In viale della Liberazione stanno sondando sottotraccia diverse piste, pungolati a dovere anche da Cristian Chivu. Il tecnico ha disseminato diversi indizi, a tal proposito, nella conferenza stampa che ha preceduto la gara di ieri con il Napoli. Si aspetta un aiuto dal club per affrontare l’emergenza sulla corsia di destra", sottolinea il Corriere dello Sport.
Mercato Inter, gli indizi di Chivu e cosa si aspetta il tecnico. Primo affare in chiusura
Il club nerazzurro lavora su diverse piste, l'obiettivo è regalare a Chivu un rinforzo a destra
"Non l’ha detto esplicitamente, ma l’ha fatto capire chiaramente in più di una circostanza. Il primo affare in entrata potrebbe essere però in prospettiva: in chiusura a stretto giro è previsto l’acquisto di Branimir Mlacic, centrale difensivo classe 2007 dell’Hajduk Spalato. Il ragazzo rimarrà comunque in Croazia fino al termine della stagione, prima di determinare per lui il percorso migliore. Superata la concorrenza del Marsiglia, ma soprattutto del Barcellona: i due club avevano chiesto informazioni in tempi non sospetti, ma il sorpasso dell’Inter, forte anche dell’intesa con l’entourage del ragazzo ha fatto la differenza".
(Corriere dello Sport)
