Contro il Napoli Luis Henrique giocherà la decima gara consecutiva da titolare, è chiaro che a destra servirebbe un rinforzo

Gianni Pampinella Redattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 12:02)

Anche contro il Napoli, Cristian Chivu lancerà dal 1' Luis Henrique. Scelta obbligata quella del tecnico che è costretto a spremere il brasiliano visto che contro la squadra di Conte giocherà la sua decima gara consecutiva da titolare. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il problema è che il suo tour de force è destinato a proseguire.

"Chivu ha ammesso di augurarsi di ritrovare Dumfries già a fine febbraio, quindi in anticipo rispetto ai tempi previsti. Significa allora che fino al rientro dell'olandese, Luis Henrique continuerà ad essere spremuto, oppure arriverà un innesto entro la fine di gennaio? C’era l’occasione Cancelo, ma è sfumata", sottolinea il Corriere dello Sport.

"La linea del club è che si possa andare avanti così. La sensazione, però, è che se dovesse spuntare un’altra opportunità, l’Inter farà la sua mossa. E un indizio in questo senso arriva anche dalle parole del tecnico rumeno. «Abbiamo alternative e, come sempre, ci inventeremo qualcosa. Non è un problema per noi, perché gli allenatori devono essere abituati a risolvere i problemi e non a crearne. E io sono uno di quelli che li sistema».

"Poi la precisazione: «Questo non significa che non abbia un'opinione, questo non vuol dire che non dica quello che penso internamente». Intanto, l’allenatore rumeno si gode Luis Henrique: «Siamo contenti di averlo con noi, siamo felici di vederlo in campo con quel sorriso e con quell'eleganza. Gli faccio i complimenti per per il suo carattere, per l'uomo e per la persona che è. Perché non si è mai lamentato, ma ha sempre lavorato ha sempre cercato di aiutare la squadra».

(Corriere dello Sport)