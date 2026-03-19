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Mercato, Inter ancora forte su Koné! Ma c’è un problema perché difficilmente a giugno avrà…

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Manu Koné è il tipo di giocatore che conferisce al reparto quegli elementi che consentirebbero di progredire verso una nuova dimensione
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'estate scorsa l'Inter è andata veramente molto vicina a prendere Manu Koné: il francese è stato ad un passo, ma poi la Roma ha fermato tutto. Ma, come conferma Calciomercato.com, il club nerazzurro non ha mai mollato il francese, anzi. Si legge: "Manu Koné è il tipo di giocatore che conferisce al reparto quegli elementi che consentirebbero di progredire verso una nuova dimensione.

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Il problema è che proprio per questo la Roma lo valuta almeno 40 milioni di euro. Una somma non semplice da reperire per i nerazzurri, che in estate avranno parecchie operazioni da portare avanti. Koné è quello che servirebbe per mettere basi importanti a un reparto che rischia di andare incontro a una grande trasformazione, ma difficilmente, al pronti via del mercato, l’Inter avrà la possibilità di presentarsi in capitale con l’offerta giusta.

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E poi c’è il Mondiale, torneo che potrebbe ulteriormente far salire le quotazioni di Koné, avvicinando a lui club con ben altra potenza di fuoco rispetto all’Inter. Quindi, al di là della stima e del continuo interesse, la faccenda Kone-Inter, ad oggi, bisogna trattarla con la giusta premura e con la consapevolezza che l’Inter non troverà di fronte a sé la strada spianata verso il calciatore".

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