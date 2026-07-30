Roberto Mancini è tornato commissario tecnico della Nazionale italiana, non senza polemiche dopo l'addio del 2023
Nell'ultimo video su YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la conferenza stampa di Roberto Mancini, tornato sulla panchina della Nazionale.Il giornalista ha fatto un appunto al 'nuovo' ct, che non si è formalmente scusato dopo la fuga in Arabia: CONTINUA A LEGGERE
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