Inter, preso Khalaili. Sky: “Ecco la nuova priorità sul mercato. E c’è già il nome”

Ora quale sarà la nuova priorità dell'Inter sul mercato? Luca Marchetti, a Sky Sport, non ha dubbi

Matteo Pifferi Redattore 9 luglio 2026 (modifica il 9 luglio 2026 | 19:25)

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L'Inter ha raggiunto l'accordo definitivo con l'Union SG per Anan Khalaili che, nelle prossime ore, sarà a Milano per sostenere le visite mediche di rito. Accordo raggiunto sulla base di un'offerta da 25 mln di euro più bonus, con l'Inter che ha scelto Khalaili per sostituire Dumfries, approdato al Real Madrid.

Ora quale sarà la nuova priorità dell'Inter sul mercato? Luca Marchetti, a Sky Sport, non ha dubbi e fa anche il nome più caldo per il mercato dei nerazzurri: "Ora la priorità è il difensore centrale ma per oggi non ci sono novità, il giocatore su cui sta lavorando di più è Chalobah e non è un nome nuovo visto che ciclicamente è un giocatore accostato all'Inter ed è sempre piaciuto ad Ausilio.

Si sta trovando la cifra giusta per convincere il Chelsea, sappiamo che c'è anche il Como che ha fatto un paio di offerte scritte ma il Chelsea ha detto di no e chiede 35 mln, il Como è arrivato a 27,5, è sicuramente un'esigenza per l'Inter quella del difensore centrale perché sono andati via Acerbi e De Vrij"